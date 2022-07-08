Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 09:15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, yine TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların da söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

 


Ankara kamulaştırma Resmi Gazete
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