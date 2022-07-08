Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca, yine TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların da söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Video Haberler
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti