İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci dönemi için mazbatasını aldı, Erdoğan’a seslendi: Birlik mesajı verdi
İl seçim kurulundan mazbatasını alan İmamoğlu, “İstanbul ittifakı”yla kazandıklarını belirtti, kazanan adaylara mazbatalarının verilmemesine tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanlığı’na yeniden
seçilen Ekrem İmamoğlu,
dün İstanbul Adliyesi’ne
gelerek İstanbul İl
Seçim Kurulu’ndan
mazbatasını aldı.
Mazbata töreninde
İmamoğlu’na eşi Dilek
Kaya İmamoğlu, CHP
İstanbul İl Başkanı
Özgür Çelik, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Günaydın,
CHP milletvekilleri, Tahir
Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve parti
yöneticileri eşlik etti. İl seçim
kurulundan mazbatasını alan
İmamoğlu, adliye önündeki
meydanda toplanan yurttaşlara
seslendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e, İstanbul halkına ve ailesine teşekkür ederek başlayan İmamoğlu şunları söyledi:
"CUMHURBAŞKANINA MESAJ"
Geri de bıraktığımız beş yılda dönem dönem hizmetlerimiz yavaşlatma ve engelleme girişimlerine maruz kaldı. Milletimizin seçimleri, tercihleri, ortaya koyulan sağduyu aynı şekilde Ankara’da merkezi idarede bulunan yöneticilere, hükümete ve sayın cumhurbaşkanına da bir mesaj olur. Birlikte düşünmemiz gerektiğinin, birlikte hareket etmemizin, milli bir tavır olduğunu ben buradan bütün yöneticilere iletiyorum. Tabii inşallah bu engelleme girişimleri bir daha olmaz. İnşallah buna son verirler. Hükümet ve belediye ilişkilerinde işbirliğine dayalı, saygılı ve özenli bir dönemi hep birlikte var ederiz. Temennim budur. ‘Seçim bitti, Ekrem İmamoğlu’nun işi bitti’ değil. Benim işim yeni başlıyor yeni!”
"İTTİFAKIMIZI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"
Kendini 2019’dan bu yana kocaman İstanbul ittifakının ve İstanbul halkının adayı olarak tariflediğini belirten İmamoğlu, “Siyasi partilerin çok daha ötesinde bir süreçte, doğruluktan, iyilikten ve güzellikten yana milyonların kurduğu büyük bir vicdan ve haysiyet ittifakı olduğunu her yerde altını çizdim. Bunun içerisinde her siyasi görüşten her renkten sesleri barındıran ve inanılmaz derecede keyifli halkı kapsayan bir süreç. Ama tabii kendi rengini, kendi sesini üretmiş büyük bir buluşmaya dönüştü bu İstanbul ittifakı. Allah’ın izniyle daha da büyüteceğiz. İstanbul’un özünün ve ruhunun ortaya çıkardığı bu ittifak ülkemize de iyi geliyor.” diye konuştu.
"MAZBATALARI VERİN"
Beykoz, Üsküdar, Tuzla ilçelerinde
seçimi kazanan CHP’li belediye
başkanlarına mazbatalarının
verilmemesini eleştiren İmamoğlu,
“Tuzla’da Beykoz’da süreci
uzatıyorlar. Bir dünya fark var
Tuzla’da. Bir sürü ihbarlar alıyoruz.
Tuzla’ya buradan mesaj veriyorum.
Derhal arkadaşımın mazbatasını
verin. Başka ilçelerde de gecikmeler
görüyorum. Oy saydırmalar
görüyorum. Yarın sabaha kadar
bekliyorum. Bekletiliyor. Yok efendim
Pazar günü. Niye? Daha çok dosya
gitsin diye mi? Başka işlemler yapılsın
diye mi? Verin, neden bekliyorsunuz?
İnsanlarımız işlerine başlasın”
ifadelerini kullandı.
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