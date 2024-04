İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci dönemi için mazbatasını aldı, Erdoğan’a seslendi: Birlik mesajı verdi

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Adliyesi’ne gelerek İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Mazbata töreninde İmamoğlu’na eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP milletvekilleri, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve parti yöneticileri eşlik etti. İl seçim kurulundan mazbatasını alan İmamoğlu, adliye önündeki meydanda toplanan yurttaşlara seslendi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e, İstanbul halkına ve ailesine teşekkür ederek başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANINA MESAJ"

Geri de bıraktığımız beş yılda dönem dönem hizmetlerimiz yavaşlatma ve engelleme girişimlerine maruz kaldı. Milletimizin seçimleri, tercihleri, ortaya koyulan sağduyu aynı şekilde Ankara’da merkezi idarede bulunan yöneticilere, hükümete ve sayın cumhurbaşkanına da bir mesaj olur. Birlikte düşünmemiz gerektiğinin, birlikte hareket etmemizin, milli bir tavır olduğunu ben buradan bütün yöneticilere iletiyorum. Tabii inşallah bu engelleme girişimleri bir daha olmaz. İnşallah buna son verirler. Hükümet ve belediye ilişkilerinde işbirliğine dayalı, saygılı ve özenli bir dönemi hep birlikte var ederiz. Temennim budur. ‘Seçim bitti, Ekrem İmamoğlu’nun işi bitti’ değil. Benim işim yeni başlıyor yeni!”

"İTTİFAKIMIZI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Kendini 2019’dan bu yana kocaman İstanbul ittifakının ve İstanbul halkının adayı olarak tariflediğini belirten İmamoğlu, “Siyasi partilerin çok daha ötesinde bir süreçte, doğruluktan, iyilikten ve güzellikten yana milyonların kurduğu büyük bir vicdan ve haysiyet ittifakı olduğunu her yerde altını çizdim. Bunun içerisinde her siyasi görüşten her renkten sesleri barındıran ve inanılmaz derecede keyifli halkı kapsayan bir süreç. Ama tabii kendi rengini, kendi sesini üretmiş büyük bir buluşmaya dönüştü bu İstanbul ittifakı. Allah’ın izniyle daha da büyüteceğiz. İstanbul’un özünün ve ruhunun ortaya çıkardığı bu ittifak ülkemize de iyi geliyor.” diye konuştu.

"MAZBATALARI VERİN"

Beykoz, Üsküdar, Tuzla ilçelerinde seçimi kazanan CHP’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesini eleştiren İmamoğlu, “Tuzla’da Beykoz’da süreci uzatıyorlar. Bir dünya fark var Tuzla’da. Bir sürü ihbarlar alıyoruz. Tuzla’ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Başka ilçelerde de gecikmeler görüyorum. Oy saydırmalar görüyorum. Yarın sabaha kadar bekliyorum. Bekletiliyor. Yok efendim Pazar günü. Niye? Daha çok dosya gitsin diye mi? Başka işlemler yapılsın diye mi? Verin, neden bekliyorsunuz? İnsanlarımız işlerine başlasın” ifadelerini kullandı.