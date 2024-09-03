Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi
Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ile donatılmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2026'ya ertelendi.
Ayrıca, hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de aynı tarihe kadar uzatıldı.
Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2024'e kadar geçilmesi planlanıyordu.
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