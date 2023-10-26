Resmi Gazete'de yayımlandı... IBRD, Türkiye’ye deniz üstü RES çalışmaları için hibe verecek

IBRD, Türkiye'ye deniz üstü RES saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7.9 milyon Euro hibe kaynak sağlayacak.

Reuters
Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:15
Resmi Gazete'de yayımlandı... IBRD, Türkiye’ye deniz üstü RES çalışmaları için hibe verecek
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Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu idarecisi sıfatıyla Türkiye’ye deniz üstü rüzgar enerjisi (RES) saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7,9 milyon Euro hibe kaynak sağlayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası anlaşmaya göre hibe, seçilen sahalarda riskleri ortadan kaldırarak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirerek, Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırım potansiyelini geliştirmesine yardımcı olma amacı taşıyor.

Hibe; deniz üstü RES enerjisi saha geliştirme çalışmaları kapsamında, çevresel ve sosyal kısıt analizi, teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasite geliştirme gibi konularda kullanılacak. Anlaşmada hibenin kapanış tarihi 31 Mayıs 2025 olarak belirtildi. 


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