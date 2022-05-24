Samsun Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına rağmen ihaleye çıktı

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği meclis toplantısında İlçe Minibüsleri Terminali’ne lokanta ve kafeterya yapılması için ihaleye çıkılması kararı, oyçokluğuyla kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, terminal inşaatı için mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını hatırlatarak “Kültür Park, hukuk dışı şekilde imara açıldı. İmara açıldıktan sonra ilçe terminali ve Alo 153 Kent Yönetim Merkezi inşaatına başlandı. Açılan davalarda ise yürütmeyi durdurma kararı verildi. Plan değişikliği ve millet bahçesi kavramı ile yapılan çalışmalar yasallaştırılmaya çalışıldı. Millet bahçesi içinde terminal tanımı yok. Davayı kaybederse büyükşehir belediyesi, burada kiralamayı alacak olan yatırımcı mağdur olacak. Dava bitene kadar burayla ilgili işlem yapılmamalı” ifadelerini kullandı.