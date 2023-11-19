Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme tam gaz!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Ekonomiyi krize sürükleyen AKP iktidarının, uzun yıllardır süren yeni para arayışlarının önemli bir unsuru haline gelen özelleştirmeler yine tüm hızıyla sürüyor. Dünkü Resmi Gazete de yine bu tür kararlarla doluydu.

Buna göre cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara’daki dört, Bursa ve İstanbul’daki ikişer ve Muş’taki üç taşınmazın satışına ilişkin ihale sonuçları onaylanırken İstanbul’da beş, İzmir’de beş, Ankara’da üç, Antalya’da iki, Bursa’da iki, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Karaman, Kırşehir, Iğdır ve Nevşehir’de birer olmak üzere 12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi. Satışına onay verilen taşınmazların toplam büyüklüğü 152 bin 165 metrekare olurken satış bedeli 1 milyar 414 milyon lirayı aştı. Bu kapsamda en değerli taşınmaz Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Dikmen’de 740 milyon liraya satılan 24 bin 172 metrekarelik yer oldu.

İmar değişikliği yapılan taşınmazların bulunduğu yerlere bakınca önemli bir rant oluşturacak alanların öne çıktığı görülüyor.

2023’TE 12 MİLYAR LİRA

Bu kapsamda Ankara Çayyolu’ndaki yeni ticaret konut alanı, Antalya Kemerağzı’ndaki ticaret-turizm-konut alanı, Bursa Kurtuluş’taki sanayi tesis alanı, Edirne Demirtaş’taki toplu işyeri alanı, İstanbul Kemerburgaz’daki gelişme konut alanı, İzmir Alaçatı’daki gelişme konut alanı, Nevşehir Evler’deki ticaret-konut alanı öne çıkıyor. Ayrıca satılan ve imarı değiştirilen taşınmazların çoğu Maliye Hazinesi adına kayıtlı. Bunun yanında Sümer Holding, TEDAŞ’a kayıt taşınmazlar da var. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı programına göre 2023 yılı özelleştirme geliriyle ilgili gerçekleşme tahmini 12 milyar lira oldu. 2024 yılı için bütçelendirilen özelleştirme geliri tahmini ise 25 milyar lira olarak belirlendi.



