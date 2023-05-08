Sinpaş, halka ait parkı özelleştirmek için milyonlar istedi
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Ümraniye’deki Gökorman Sitesi’nin A ve B blokları arasında kalan ve kamuya ait olan parkı kullanmak için AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne başvuru yaptı. Ecrimisil yoluyla kiralamak isteyen şirket, söz konusu alana daha önce kullandığı 10 ay için 350 bin TL’lik bedel ödedi.
Yurttaşların kullanımına önceden açık olan park böylelikle site yönetimine geçmiş oldu. Bunun ardından 2 bin metrekaresi halka açık, 8 bin metrekaresi ise siteye özel olarak yapılması planlanan proje için 4 milyon 222 bin TL’lik bütçe belirlendi.
Kamuya açık olması gereken alanı özelleştiren Sinpaş ise parka harcayacağı parayı site sakinlerinden talep etti. Şirketin mağduriyetinin yanı sıra, belediyenin de kamuya ait parkı özel bir siteye vermesi tepkilere neden oldu.
‘SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ’
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, “Site sakinleri mahkemeye başvurdu. Biz sürecin takipçisiyiz” diye konuştu. Bölgeye gidip çekim yapmak isteyen Okuducu, site yetkilileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından Okuducu, site müdürünün şikâyeti üzerine Emniyet’e giderek ifade verdi.
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