Resmi Gazete'de yayımlandı: Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi
Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi
Samsun ve Erzurum'da bazı alanların özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alanın, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
SINIRLAR DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.
Etiketler: #Samsun #Erzurum #organize sanayi bölgesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- ABD'de ikinci uçak faciası
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!