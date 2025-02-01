Resmi Gazete'de yayımlandı: Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi

Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:32

Samsun ve Erzurum'da bazı alanların özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alanın, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

SINIRLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.


Etiketler: #Samsun #Erzurum #organize sanayi bölgesi

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