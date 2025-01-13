Otomotiv Sanayi Derneği 2024 üretim ve ihracat sonuçlarını açıkladı: Üretim yüzde 7 düştü

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Geçen yıla göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 904 bin 513 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2024 yılında üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. 2023 yılına göre ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3 geriledi. 2024 yılında, bir önceki yılla paralel seyretti.

Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 13 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 654 bin 115 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün 12 aylık döneminde toplam pazar, geçen yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösterdi ve 980 bin 341 adede ulaştı. 2024 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı ise yüzde 27 olarak görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2024 yılını yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada tamamlayan toplam otomotiv sanayisi ihracatı yüzde 6 artarak 37.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre. 2024 yılında toplam otomotiv ihracatı, Avro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 33.7 milyar Avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 5 arttı.