Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat getirildi.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:11
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat getirildi.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Polat'ın getirilmesi kararlaştırıldı.


Resmi Gazete Bakan Abdulkadir Polat Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı

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