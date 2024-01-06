Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:11

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:14

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat getirildi.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Polat'ın getirilmesi kararlaştırıldı.