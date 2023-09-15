Mansur Yavaş’ın tarım bakanı

15 Eylül 2023 Cuma

Siyaset, yerel seçimlere yönelik ön hazırlıklara başladı. İYİ Parti, 81 ilde kendi adaylarıyla yarışa gireceğini açıkladı. CHP, mevcut belediye başkanlarının bir kısmıyla devam etme kararını genel başkan düzeyinde aşama aşama dile getiriyor.

Bütünşehir Yasası’nın uygulamaya konmasından bu yana CHP’li çok sayıda belediye, kırsal alanın hakkını vermeye çalışıyor. Bazı büyükşehirler var ki bu alanda fark yaratmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Gölbaşı ilçesinde 3 milyon 700 bin metrekarelik alana kurduğu tesisleri dün gezme fırsatımız oldu.

Başkan Yavaş, göreve geldiklerinde, son 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alanı Ankara’ya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Alanları birlikte hesapladık; Ankara’ya, 6 milyon 100 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış son 4.5 yılda... Yani hedef geçilmiş.

Yavaş’ın daha önce de dile getirdiği bir konu var ki mutluluk verici. 30 Ağustos Zafer Parkı, “tek kişi”ye tahsisli olmaktan çıkarılmış ve tüm Ankaralıların yararlanacağı bir park haline getirilmiş. Gazeteciler, bu “tek kişiyi” merak edince Yavaş, “Herkesin tahmin ettiği kişi” yanıtını verdi. Yani eski ABB Başkanı Melih Gökçek... Yavaş, bir şey daha ekledi sözlerine: Parkı halka açınca burada yürüme olanağı bulan bazı bakanlar da teşekkür etti.

Gölbaşı Karaoğlan’daki tesislere dönersek, burayı ne şekilde adlandırmak gerek bir türlü oturtamadık kafamızda. Tarım kenti desek eksik kalıyor, park desek eksik kalıyor, kent ormanı desek yine eksik kalıyor. Çünkü 19 kilometrelik bisiklet yolu, 29 kilometrelik yürüyüş yolu yapılmış, 25 bin ağaç dikilmiş, dikilmeye devam ediliyor. Burada “araya girmek” lazım, bu ağaçlar artık İtalya üzerinden Türkiye’ye gelmiyor, fahiş fiyatlar ödenmiyor. Sakarya’dan alınıyor. Alan içinde doğal göletler var. Kampçıların çadır kurabileceği alan var. Bungalovlar yapılıyor. 45 bin metrekare piknik alanı, mangal yakmak isteyenlere özel tahsisli bir yer ve 12 tane spor alanı yapılmış.

22 türden oluşan 17 bin 500 meyve ağacı var. Halka açılacak. Ankaralılar gelip dut, kiraz, vişne, elma, armut gibi meyveleri dalından toplayıp, tarttırıp, parasını verip alıp gidecek.

Ankaralı çiftçiler şu anda eğitim alıyor; ancak bu tesiste Tarım Akademisi de kuruluyor. Daha kapsamlı eğitim verilecek. Tesiste yine Arıcılık Akademisi kurulmuş. Eğitim verilecek. Yetmedi, Ankaralıların ve özellikle çocukların böceklerle tanışmasını sağlayacak bir birim olacak.

Bunlar anlatıldıktan sonra açık otobüsle tüm gazeteciler alanı gezdik. Bir yanda ayçiçeği hasadı, diğer yanda mısır hasadı sürüyordu. Mısır silaj yapılarak hayvancılık yapan ailelere destek amacıyla dağıtılıyormuş.

Türkiye’de gübre fabrikası kuran tek belediye ABB. Kimyasalı önlemek için bakteri gübre üretiliyor ve çiftçilere veriliyor. Plastik atıkları bertaraf etmek için damla sulama borusu üreten tesis de kurulmuş. Bu tesise sahip olan tek belediyenin de ABB olduğunu öğrendik. Yazıyı yazarken, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ın “Mazot ve gübre desteği artırılmalı” mesajını içeren haber veriliyordu televizyonda. Hemen aklımıza geldi. Ankara’da şimdiye kadar kayıtlı çiftçilere 600 milyonluk destek sağlanmış; bu desteğin sağlandığı kayıtlı çiftçilere dönüşünün 4.5 milyar TL olduğu dile getirildi. ABB, Ankaralı çiftçilere gübre, tohum ve mazot desteğini zaten sağlıyor.

Tesisin adı Cumhuriyetin 100. yılı içerikli olacak ve anketle belirlenecek. Anlatımdan sonra alanı gezince, kuru bir tanıtım olmadığı ortaya çıktı. Yapılanların eşgüdümünü ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün sağlıyormuş. Kendisinin çalıştığı alana tam hâkim olduğu her tümcesinden belli oluyor. Tesisi ve sorumlusunu görünce Yavaş’a, “Sayın başkan, tarım bakanınız hayırlı olsun” diye espiri yapmaktan kendimizi alamadık...