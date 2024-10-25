Resmi Gazete'de yayımlandı: Eski bakanın kardeşi büyükelçiliğe atandı!
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne atandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beş ülkenin büyükelçiliğine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kararlara göre, Bahreyn Kırallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Halil Sayan Koytak atandı.
Ayşe Halil Sayan Koytak'ın eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Eski bakanın kız kardeşi olan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanmış Haziran 2022’de ise merkeze alınmıştı.
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