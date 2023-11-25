İktidardan yeni torba yasa: Fenomenlere vergi kıyağı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

AKP’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 80 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifinden “sosyal medya fenomenlerinin internet üzerinden sağladıkları kazanca” gelir vergisi muafiyeti çıktı. Buna göre sosyal medya fenomenlerinin, internet üzerinden yaptıkları bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağladığı kazançlardan “gelir vergisi alınmayacak.”

Mevcut düzenlemeye göre, bir yıl içinde elde edilen kazancın 1 milyon 900 bin TL’yi aşması halinde, “oranlı gelir vergisine” tabi tutuluyor. Ancak yasada yapılan düzenleme ile sosyal medya hizmetlerinin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası, sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da bu şekilde vergilendirilmesi sağlanacak. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetler de bu kapsama da tutulacak.

Teklifte, banka ve finans kurumlarına yönelik düzenleme de yer alıyor.

KKM’YE İSTİSNA

Teklifte, banka ve finans kurumları 2024 ve 2025 yılındaki enflasyon muhasebesinden “muaf tutuluyor.” Teklifte dikkat çeken bir düzenleme de çokça tartışılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yönelik. Teklife göre KKM’den elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024’e dek uzatılacak. Süre uzatma yetkisi ise cumhurbaşkanında olacak.

ERDOĞAN: ÇALIŞAN EMEKLİ DE 5 BİN TL ALACAK

Emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin, çalışan emeklilere verilmemesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Dün öğretmenlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik. Bakanlığımıza gerekli düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Hazırlıkları tamamladılar. Önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız” dedi.

Daha önce Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan Erdoğan’nın dünkü konuşmasında “60 yıllık bir hayalin ürünü olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı göz önünde bulundurarak düzenlemeleri yapacağız” sözleri dikkat çekti.