Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli üretim demiryolu araçlarına destek
Türkiye'de üretilen demiryolu araçları için 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti istenmeyecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında emniyetli şekilde seyredebilmesi için ilgili teknik ve idari mevzuata uygun olduğunun kabulünü ve sahipliğinin belirlenmesine yönelik tescil ücretleri yeniden belirlendi.
Tescil ücretleri bu yıl tren seti için (setteki her bir araç için) 3 bin 500, çeken araçlar için 7 bin 500, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için 1000 lira olarak uygulanacak.
YERLİ ÜRETİME MUAFİYET
Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi.
Değişiklikle tescili zorunlu demiryolu araçlarına tip onayı süreçlerinde düzenleme yapıldı.
Buna göre, yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti alınmayacak.
Demiryolu aracının temel tasarım özelliklerinin yönetmeliğe uygun olduğunu
ortaya koyan tip onay belgesi ücreti, tren seti için 424 bin 250, çeken araçlar
için 282 bin 834, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve
kontrol araçları için 141 bin 416 lira olacak.
Video Haberler
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo