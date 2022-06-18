Resmi Gazete'den duyuruldu: Gıda Komitesi yeniden yapılandırıldı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin yapısı ve işleyişinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla devam ettirecek.

ANKA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:39
Resmi Gazete'den duyuruldu: Gıda Komitesi yeniden yapılandırıldı
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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili "2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi", Resmî Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 8 Aralık 2014 tarihli genelge ile kurulan 26 Aralık 2016'da tekrar yapılandırılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla devam ettirecek, görev alanına giren hususlarda karar alabilecek.

Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.


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