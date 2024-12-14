Restoranlarda 'harcama limiti' iddialarına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Yaptırımlar yolda!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 14.12.2024 - 14:16

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, son günlerde bazı restoran ve kafelerde müşterilere yönelik "harcama limiti" uygulandığına dair basına yansıyan haberler ve Bakanlığa ulaşan bildirimlerin titizlikle incelendiğini duyurdu.

Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını açıkladı.

“PİYASA İŞLEYİŞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Bakanlık açıklamasında, "Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı.

CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ticaret Bakanlığı, bu tür hukuka aykırı uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu ihlallerin tespiti durumunda işletmelere karşı idari yaptırımlar ve cezai süreçlerin başlatılacağını belirtti. Bakanlık, tüketici haklarının korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacak.

Bakanlık, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olan uygulamalarla kararlılıkla mücadele edeceğini yineleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.