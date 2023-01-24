Monte Carlo Historic Rallisi'nde Türk ekip yarışacak

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre 284 ekibin katılacağı Monte Carlo Historic Rallisi'nde Cengiz Artam-Recep Ali Keydal ekibi Türkiye'yi temsil edecek.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:08
Monte Carlo Historic Rallisi'nde Türk ekip yarışacak
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Türkiye'yi 25. Monte Carlo Historic Rallisi'nde Cengiz Artam-Recep Ali Keydal ekibi temsil edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyonda 284 ekip yarışacak.

1965 model Ford Cortina ile yarışacak olan Artam-Keydal ikilisi yarın Londra Brooklands’den yola çıkacak.

Her yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi'nde kullanılan bir dizi özel etapta koşulacak ralli, 28 Ocak Cumartesi günü sabah 07.00'de başlayacak.

Ralli, 31 Ocak gecesi Monaco Port Hercule'deki finiş podyumunda sona erecek.

 


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