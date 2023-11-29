Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.
Zirvede; iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
Erdoğan'ın; toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
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