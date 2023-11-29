Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor!
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.

Zirvede; iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan'ın; toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.


İlgili Haberler

50+1 tartışmalarının ardından ilk kez... Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!

50+1 tartışmalarının ardından ilk kez... Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı: Beş yıl geriden geliyor

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı: Beş yıl geriden geliyor
Erdoğan Bahçeli'yle görüşeceğini açıkladı, '50+1' sorusuna kızdı

Erdoğan Bahçeli'yle görüşeceğini açıkladı, '50+1' sorusuna kızdı

En Çok Okunan Haberler