Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 22:29

Güncelleme: 29.11.2023 - 22:30

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.

Zirvede; iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan'ın; toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.