Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’den en çok mücevher aldı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:19

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:19

Türkiye’nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor.

Bu anlamda BAE’ye yapılan ihracatın performansı dikkati çekiyor.

BAE’YE İHRACAT YÜZDE 87.8 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin BAE’ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,8 artarak 360 milyon 84 bin dolara yükseldi.

Ülkeye yapılan dış satım ocak-mayıs döneminde yüzde 30 artışla 1 milyar 714 milyon dolara çıktı.

BAE’ye en fazla ihracatı hem mayıs ayında hem de ocak-mayıs döneminde mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörü, mayıs ayında ülkeye 108 milyon 383 bin dolar, ocak-mayıs döneminde ise 634 milyon 508 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

MÜCEVHERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZLEDİ

Mayıs ayında mücevher sektörünü, 28 milyon 930 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 22 milyon 959 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyon 985 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon 912 bin dolarla elektrik ve elektronik, 13 milyon 697 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 12 milyon 482 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 11 milyon 333 bin dolarla makine ve aksamları, 9 milyon 9 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 8 milyon 989 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü izledi.

EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN SEKTÖRÜNDE

Mayıs ayında BAE’ye ihracatını en fazla yüzde 306,7 ile tütün sektörü artırdı.

Ülkeye, otomotiv endüstrisi yüzde 182,2, mücevher sektörü yüzde 150,3, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 142,9, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 133,2 ihracat artışı kaydetti.

BAE’ye tütün sektörü 4 milyon 59 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 5 milyon 79 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 41 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

YILIN 5 AYINDAKİ İHRACATTA ÖNE ÇIKANLAR

Yılın 5 ayında BAE’ye en fazla ihracat yapan mücevher sektörünü, 118 milyon 879 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ocak-mayıs döneminde ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 85 milyon 230 bin dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 79 milyon 33 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 74 milyon 365 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 72 milyon 877 bin dolar, otomotiv endüstrisi 67 milyon 483 bin dolar, makine ve aksamları 47 milyon 513 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 42 milyon 790 bin dolar, çelik sektörü 37 milyon 897 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Yılın 5 ayında ülkeye ihracatını en fazla artıran sektörler ise yüzde 85,5 ile mücevher, yüzde 68,1 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 30,7 ile makine ve aksamları, yüzde 25,4 ile çelik, yüzde 21,1 ile elektrik ve elektronik oldu.

Bu dönemde, BAE’ye süs bitkileri ve mamulleri sektörü 240 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkeye, mayıs ayında İstanbul’dan 208 milyon 158 bin dolar, Sakarya’dan 30 milyon 855 bin dolar, Çorum’dan 30 milyon 140 bin dolar, İzmir’den 16 milyon 585 bin dolar, Gaziantep’ten 14 milyon 647 bin dolar tutarında dış satım oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise BAE’ye, İstanbul’dan 1 milyar 23 milyon dolar, Çorum’dan 206 milyon 673 bin dolar, İzmir’den 68 milyon 990 bin dolar, Gaziantep’ten 57 milyon 334 bin dolar, Bursa’dan 50 milyon 673 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.