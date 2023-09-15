Reuters anketi belli oldu: İşte ekonomistlerin faiz beklentisi

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:07

İngiliz haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artışa gidileceğini öngördü.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27.5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor.

Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

Erdoğan'ın birkaç yıldır yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda faiz indirimlerine başlaması kur krizine yol açtı.

ENFLASYON 24 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Bunun sonucunda geçen sene ekim ayında enflasyon 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı.

Erdoğan'ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

Program açıklandıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonun tek haneye ineceğinin ve büyümeden taviz verilmeyeceğinin altını çizmişti.

SEÇİMDEN SONRA 16,5 PUAN YÜKSELTİLDİ

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi politika faizini seçimlerden itibaren 16.5 puan yükseltti.

Analistlere göre, Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri.

TCMB'nin odağında hızla artan enflasyon ve yükselen dış dengesizlikler olduğunu söyleyen Standard Chartered'ın bir araştırma notunda yeni açıklanan OVP'nin yakın vadede alışılagelmiş politikalara taahhüt niteliğinde olduğunu belirtti.

Standard Chartered notunda ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarına açık desteği sebebiyle yıl sonu TCMB faiz seviyesi tahminlerinin de yüzde 35'e güncellendiği belirtti.

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor.

Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor.

TCMB Ağustos ayında beklentilerin üstünde gerçekleştirdiği 750 baz puanlık faiz artışı ardından yeni faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak.