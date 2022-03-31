Reuters: Mart'ta enflasyon yüzde 60'ı aşacak

31 Mart 2022 Perşembe, 09:16

Aralık'ta 65 dolardan işlem gören Brent petrolü ay ortasında 139 dolara çıktıktan sonra bu sabah yüzde 5'in üzerinde gerileyerek 107 dolara yaklaştı. Enerji ihtiyacını ithalat ağırlıklı sağlayan Türkiye'de cari fazlaya odaklı ekonomi politikasının zora girebileceği endişesi nedeniyle petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

Bu endişelerle hükümet 2022'de cari fazla verileceğine yönelik savaş öncesindeki açıklamalarından vazgeçerken, piyasalar ise cari açık tahminlerini iki kattan daha fazla artışla 30 milyar dolara yükseltmişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Para politikasında değişiklik olmayacağı varsayımımız devam ediyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının daha doğrusu Türkiye'nin enerji maliyetinin ekonomi politikalarını zora sokacağı aşikar. Ancak buradaki endişeler petrol fiyatlarındaki son düşüşlerle biraz azalıyor" dedi ve ekledi:

"Endişeler bitti demek için çok erken ancak petrol fiyatlarının uzun süre 130 doların üzerinde kalacağı senaryo ile 100 dolara yakın kalacağı senaryo arasında Türkiye ekonomisi için büyük farklar var. Para politikası değişmeyecek varsayımında enerji maliyetlerindeki artışın durması en azından mevcut politikanın sürdürülebilirliğinin bugün için daha az sorgulanacağı anlamına gelecektir. Bu da TL için kısa vadede satış baskını azaltıyor. TL için uzun vadeli görüşümüz ise negatif."

ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle fiyatlar keskin şekilde düştü.

Beyaz Saray, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından sıçrayan yakıt fiyatlarını düşürme girişimlerine devam ederken; ABD'li kaynaklar, ABD'nin stratejik rezervlerinden piyasaya birkaç ay boyunca 180 milyon varile kadar petrol sürmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

ABD Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımları hızlandırmaya hazırlanırken, ABD'li üst düzey bir yetkili Hindistan'ın Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatında önemli miktarda artış görülmesi halinde Hindistan'ın "büyük bir riske" maruz kalabileceğini ifade etti.

Piyasalar Rusya'nın batı ülkelerinin getirdiği yaptırım ve enerji ithalatı isteksizliğini Hindistan ya da komşu başka ülkelere daha ucuz fiyattan satışla telafi edip edemeyeceğini ve ilgili ülkelerin de Rusya kaynaklı yaptırımlara maruz kalıp kalmadığını da takip ediyor.

İç piyasada bugün Şubat ayı dış ticaret verileri, TCMB'nin haftalık verileri ile Hazine'nin önümüzdeki 3 aya ilişkin borçlanma stratejisi takip edilecek.

ENFLASYON VERİSİ GELECEK HAFTANIN ODAK NOKTASI

Bazı gıda dışı tüketim ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülürken vergi indirimlerinin tırmanan enflasyon üzerinde belirgin bir etkisi bulunması beklenmiyor. Hükümet ise denetimleri artırarak indirimlerin hayata geçip geçmediğini takip ediyor ve geçirmeyenleri "yüksek" cezaların beklediğini açıklıyor.

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61.5'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre ekonomistler enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede seyredeceğine yönelik revizyonlarına devam ediyorlar. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 38'den yüzde 52.2'ye ulaştı.

Dolar/TL 14.8 civarından başlayan dünkü düşüşlerin ardından bu sabah 0855'te 14.6550/14.6620 seviyesinde işlem gördü.

TL, dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 25.63 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise 15 baz puan düşüşle 547/556 baz puan seviyesinden kapandı.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan torba yasada yer alan finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 25'e çıkarılması da piyasanın gündeminde. Karar enerji sübvansiyonları, vergi indirimleri gibi etkilerle gelirleri azalacak olan bütçeye yıllık 10 milyar TL katkı sağlayacak. Tasarı ile finans sektöründe kurumlar vergisinin kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılması amaçlanıyor.