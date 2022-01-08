Reuters'dan çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: TL için kara yıl

08 Ocak 2022 Cumartesi, 10:50

Reuters’ın 49 para birimi stratejisti ile yaptığı anket sonucunda Türk Lirası için 2022 beklentisi yüzde 14 değer kaybı olarak çıktı. TL’deki değer kaybının ilk üç ayda yüzde 10’u aşması, ardından yılın geri kalanında değer kaybının yüzde 14 seviyesine gelmesi bekleniyor.

Ankette yer alan ve TL’den daha fazla değer kaybetmesi beklenen tek para birimi ise yüzde 33 ile Arjantin pezosu oldu.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL yeni yılın ilk haftasını 13,80 civarında kapttı.Böylece TL'nin haftalık değer kaybı yüzde 5 civarı oldu.

TL, tarihi 18.4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra geçen hafta da yüzde 18.8 değer yitirmişti.

CAZİBESİ ORTADAN KALKIYOR

Enflayonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açtı.

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, dolar karşısında 14 seviyesine yaklaştı. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

RUBLENİN DEĞER KAZANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 7,3, İngiliz sterlininin 1,3 ve euronun da 1,1 değer kazanması bekleniyor.