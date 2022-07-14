Canlı yayında çarpıcı iddia: Merkez Bankası’ndan ‘Dolarını sat’ telefonu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:35

Dünya Gazetesi patronu Hakan Güldağ, dün katıldığı Bloomberg HT yayınında Merkez Bankası hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Güldağ, tanıdığı bir iş insanının Merkez Bankası tarafından aranıp "Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz" dediğini aktardı.

"‘SİZE MİNNETTARIZ’ DEMİŞLER"

Güldağ, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, ‘Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım’ dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, ‘Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz’ demiş. ‘Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım’ demiş. ‘Evet sizi çok yakından biliyoruz ama şu an bir sıkışıklık var, bir kısım dolarınızı satın’ demiş arayın. Onun üzerine ne yapıp edip bir miktar dolar satmış. Arayıp teşekkür etmişler, ‘Size minnettarız’ demişler. Bu tablo bana işlerin çok düzgün gittiğini anlatmıyor. Ben burada iş insanlarının bana aktardıklarını anlatıyorum, hiçbir katkı yok. Bu bana bir başarı tablosu gibi görünmüyor."