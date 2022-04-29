Ripple CEO’su, SEC davasının kaybedilmesi durumunda ne olacağını açıkladı

29 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Ripple ile SEC arasındaki dava, şirketin yerel tokeni XRP’yi direkt etkileyen bir gelişme. Bu yüzden davanın kaybedilmesi durumunda XRP fiyatının büyük ölçüde olumsuz etkileneceği düşünülüyor. Ancak Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketinin zaten davayı kaybetmiş gibi hareket ettiklerini söylerken çok bir değişiklik olmayacağı görüşüne sahip.

RİPPLE ÇALIŞMALARINI DAVADAN BAĞIMSIZ SÜRDÜRÜYOR

Investing.com'un haberine göre, Kripto para endüstrisinin yakında takip ettiği davanın sonucu, kripto sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket için emsal niteliği taşıyabilir. Yakın zamanda görüşleri sorulan Brad Garlinghouse, dava sonucuyla ilgili her türlü ihtimali değerlendirdiklerini dile getirirken şu an zaten davayı kaybetmiş gibi hareket ettikleri için çok fazla bir değişiklik ön görmüyor.

İlgili dava sürecinin SEC lehine sonuçlanması, kararın sadece ABD sınırları içerisinde geçerli olmasından dolayı diğer ülkeleri etkilememesi bekleniyor. Diğer bir ifadeyle SEC kazanırsa XRP tokeninin ticareti sadece ABD’de durdurulabilecekken diğer ülkeler XRP’yi menkul kıymet olarak kabul etmediği için kripto varlık olarak ticaretine izin verebilir.

RİPPLE, FAALİYETLERİNİ ABD DIŞINA TAŞIYOR

Bu konuda da bir endişesi olmadığını dile getiren Garlinghouse, dava sürecinin başında ABD borsalarının XRP’yi platformlarından çıkarmasının Ripple’ın başarılı bir yıl geçirmesini engelleyemediğini söyledi. Ripple CEO’su geçen senenin şirket için rekor bir yıl olarak kaydedildiğini dile getirirken önemli bir büyüme kaydettiklerini söyledi ve bu büyümenin tamamının ise ABD dışında gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Davanın kaybedilmesi durumunda şirketin çok fazla etkilemeyeceğini dile getiren Garlinghouse, bu iddiasını Ripple’ın müşterilerinin yüzde 95’inin ABD dışında olmasına bağlıyor.

Ripple’ın davayı kaybetme olasılığı hakkındaki genel görüş, XRP’nin kısa vadede olumsuz etkileneceği yönünde. Ancak Ripple’ın bir ödeme şirketi olarak dünya çapında birçok şirket ile çalışıyor olması XRP için bir avantaj olarak görülüyor.