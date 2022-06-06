Rus gazetesi duyurdu: Türkiye ile Rusya Ukrayna tahılı planı üzerinde anlaştı
Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını belirtti.
Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanlarıyla ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Rus gazete Izvestia'nın konuştuğu üst düzey yetkililer Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını belirtti.
TÜRKİYE MAYIN TEMİZLENMESİNDEN SORUMLU OLACAK
Plana göre Türk Silahlı Kuvvetler'i Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak.
Tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek.
Yol haritasının 8-9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Lavrov'un Ankara ziyaretinde tahıl konusunun da tartışılacağını doğrulamıştı.
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