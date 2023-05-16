Rusların tatil talebi beklentilerin altında kaldı
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'ne göre, Ruslara yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçse de talep beklentilerin altında kaldı.
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği’nden yapılan açıklamada, Rus turistlerin Türkiye’de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.
Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, “Şimdi Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti” denildi.
5 MİLYONDAN FAZLA RUS TURİST ZİYARET ETMİŞTİ
Sektör yetkilileri de Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.
Türkiye’yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.
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