Rusya Merkez Bankası: Rusya kara gün akçesi olarak TL bulundurabilir

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:24

Rusya, Batılı devletlerin yaptırımları nedeniyle doğrudan dolar veya Euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi "dost" ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu'nda (NWF) tutmayı planlıyor.

Rusya Merkez Bankası 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, "Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'de dost ülkelerin para birimlerini (Türk lirası, yuan, rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor" dedi.

RUSYA, AKKUYU İÇİN 15 MİLYAR DOLAR GÖNDERİYOR

Bloomberg'e konuşan yetkililer, Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğini söylemişti.

Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye’de tutacak.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor.