Rusya'da temmuzda rekor düzeyde döviz alındı
Rusya'da vatandaşların temmuzda rekor düzeyde döviz aldığı ve önemli bir kısmının yurtdışına gönderildiği bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'daki tüzel kişilerin haziranda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi.
Söz konusu net alımların temmuzda 237 milyar ruble (yaklaşık 3.9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edilen açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu vurgulandı.
"YURT DIŞINA GÖNDERİLDİĞİ ANLAMINA GELİYOR"
Döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.
Açıklamada, alımların önemli bir kısmının ithalatçılar ve dost sayılan ülkelerin bankaları tarafından yapıldığı ve ülkede ithalatın toparlanmasıyla dövize yönelik talebin daha da artmasının beklendiği kaydedildi
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