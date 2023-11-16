Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon oranında gelecek yıl yüzde 4 hedefine ulaşacaklarını belirterek, "Ardından faiz oranını düşürmeye başlayacağız. Ancak enflasyon çarkının yavaşlaması, ekonominin 12 ayda yaratılan rekor kredi hacmini sindirebilmesi için faiz oranı bir süre daha yüksek kalacak" dedi.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:55
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Abone Ol google-news

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının, vatandaşların ve iş dünyasının kayıplarını azaltmak için faiz oranını artırmak zorunda kaldığını vurgulayan Nabiullina, "Pek çok kişinin faiz oranındaki artış nedeniyle endişe duyduğunu anlıyoruz. Ancak bunu yapmasaydık, zamanında tepki göstermeseydik, bundan vatandaşların, iş dünyasının ve devletin kaybı çok daha büyük olurdu" diye konuştu.

Nabiullina, gelecek yıl enflasyon hedef orana ulaşmayı beklediklerini anlatarak, “Temel senaryomuz, önümüzdeki yıl enflasyonu yüzde 4 hedefine getireceğimizi gösteriyor. Ardından faiz oranını düşürmeye başlayacağız. Ancak enflasyon çarkının yavaşlaması, ekonominin 12 ayda yaratılan rekor kredi hacmini sindirebilmesi için faiz oranı bir süre daha yüksek kalacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 27 Ekim'de 200 baz puan artışla 15'e yükseltmişti.


Rusya Rusya merkez bankası Rus ekonomisi faiz Faiz oranı politika faizi

İlgili Haberler

Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
UBS'ten iddialı faiz tahmini

UBS'ten iddialı faiz tahmini
Goldman'dan çarpıcı TCMB tahmini: Tarih verdi! Faiz indirim süreci başlayacak

Goldman'dan çarpıcı TCMB tahmini: Tarih verdi! Faiz indirim süreci başlayacak

En Çok Okunan Haberler