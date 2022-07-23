Rusya petrole tavan fiyat uygulayanlara petrol satmayacak
Rusya Merkez Başkanı Elvira Nabiullina Rus petrolüne tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması uygulayacak ülkelere petrol satmayacağını söyledi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Nabiullina, G-7 ülkelerinin Rusya’yı enerji gelirlerinden mahrum bırakarak askeri harcamalarının finanse etmesini engellemeyi amaçlayan teklifin küresel petrol fiyatlarına yansıyacağını da sözlerine ekledi.
Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Batılı ülkelere birçok alanda yaptırım kararı almış fakat artan enerji fiyatları nedeniyle Rusya'nın enerji ihracat gelirleri yükselmeye devam etmişti.
Son dönemde müttefik ülkeler Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını gündeme getirerek Rusya'nın gelirlerini sınırlandırmayı planladıklarını açıklamıştı.
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