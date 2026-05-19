Rusya ve Çin arasındaki enerji hattı güçleniyor: Ruble dolar karşısında yükselişe geçti

Rus Rublesi, dolar karşısında değer kazancını sürdürerek dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Ruble bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,19 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Şubat 2023’ten bu yana ilk kez 71 seviyesinin altına geriledi.

MOSKOVA BORSASI GERİLEDİ

Moskova Borsası (MOEX), gün içinde yüzde 0,27 değer kaybederek 2.660 puana düştü. Dolar bazlı RTS endeksi de aynı oranda gerileyerek 1.158 puan seviyesine indi.

PETROL FİYATLARI VE YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

Analistler, Batı Asya’daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesinin, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatmasının ve Rusya ile Çin arasında yeni iş anlaşmalarına yönelik beklentilerin ruble üzerinde pozitif etki yarattığını belirtti.

PUTİN’İN ÇİN ZİYARETİ TAKİP EDİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün başlayacak Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında özellikle enerji alanında yeni olası anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

RUBLE NİSAN BAŞINDAN BU YANA GÜÇLENDİ

Ruble, 1 Nisan’dan bu yana dolar karşısında yüzde 12, Çin yuanı karşısında ise yüzde 11 değer kazandı. Son yükselişle birlikte Rus para birimi son dönemin en güçlü performanslarından birini sergiledi.