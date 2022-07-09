Rusya’da enflasyon savaştan beri en düşük seviyede

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:21

Rusya’da enflasyon para birimi rubledeki değer kazancıyla şubattan beri en düşük seviyeye geriledi. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise 6 yılda ilk kez yüzde 20’yi aştı. Mayıs’ta enflasyon yüzde 17,1 olmuştu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 16 olmasıydı.

Enflasyon aylık bazda da gıda fiyatlarındaki düşüşle yüzde 0,35 düştü.

UKRAYNA’DA ENFLASYON 6 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise enflasyon haziran’da ivmelendi. Enflasyon yüzde 21,5 ile 6 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Ukrayna Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.