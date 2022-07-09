Rusya’da enflasyon savaştan beri en düşük seviyede
Rusya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları haziranda yıllık yüzde 15,9 arttı.
Rusya’da enflasyon para birimi rubledeki değer kazancıyla şubattan beri en düşük seviyeye geriledi. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise 6 yılda ilk kez yüzde 20’yi aştı. Mayıs’ta enflasyon yüzde 17,1 olmuştu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 16 olmasıydı.
Enflasyon aylık bazda da gıda fiyatlarındaki düşüşle yüzde 0,35 düştü.
UKRAYNA’DA ENFLASYON 6 YILIN ZİRVESİNDE
Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise enflasyon haziran’da ivmelendi. Enflasyon yüzde 21,5 ile 6 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.
Ukrayna Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.
Video Haberler
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü