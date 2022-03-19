Rusya’daki ABD’li şirketler rota değiştiriyor

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yandan askeri bir yandan da ekonomi cephesinde sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başlattığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki ABD’li markalar ve şirketler bu ülkeyi terk ederken, çıkış kapısı olarak Türkiye öne çıkıyor.

Rusya’da inşaat yatırımları için 10 gündür Moskova’da bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ile dün yeni gelişmeleri konuştuk.

Moskova’da bir panik durumu olmadığını söylüyor Ekmekçibaşı. Ancak bazı sıkıntıların başgösterdiğini ekleyen Ekmekçibaşı, alışveriş merkezlerinde ABD’li şirketlerin mağazalarını kapatarak çıktığını, çok sayıda mağazanın boşaldığını anlatıyor. “Halk ürün bolluğuna alıştı. Rafların boşalmaya başlaması Perestroyka dönemini hatırlatıyor. O günlerin korkusu yaşanıyor” diyor.

İzzet Ekmekçibaşı

Bu rafların Rusya’da iyi tanınan LC Waikiki, Colins, Sarar, Koton, Vakko gibi Türk markalarıyla dolması için çalışmalar yaptıklarını söylüyor Ekmekçibaşı.

5 bine yakın ABD’li şirketten bir bölümünün merkezini Türkiye’ye taşıması konusunda ise hareketliliğin başladığını anlatan Ekmekçibaşı, bazı şirketlerin ofislerini İstanbul’a taşımaya başladığını söylüyor.

BAKANLIKLAR DEVREDE

Ekmekçibaşı, Türkiye ile Rusya arasında ihracatın önemli bir ivme kazanabileceğini ancak rublenin değeri konusunda belirsizlik yaşandığını ekleyerek, şunları söylüyor:

“Şu anda ruble ile ticaret sorunsuz sürüyor. İş ve Ziraat Bankası’ndan ödemeler yapılıyor. Ancak 7.5 milyar dolarlık bir limitimiz var. Bu süreçte çok kısa sürede ticaret hacmi büyüyebilir. 30-40 milyar dolara çıkabilir.”

Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleme yapmakta olduğunu ve kararın “eli kulağında” olduğunu dile getiren Ekmekçibaşı, barter kapısının da açılacağını vurguluyor ve “Hatta gaz karşığı ticaretin önünün de açılması mümkün. 1980’lere döneceğiz” diyor.

Türkiye-ABD İş Konseyi dün İstanbul’da ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant’ı ağırladı.



ABD ŞİRKETLERİ İÇİN FIRSAT VAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) davetiyle Türkiye’ye gelen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Ankara’dan sonra dün de İstanbul’da DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) konuğu oldu. Brilliant, şunları söyledi: “Türkiye’nin stratejik önemi ABD açısından kesinlikle göz ardı edilemez. Bu sebeple ekonomik çerçevede büyük bir fırsat var. İki ülke arasındaki ilişkiler her zamankinden çok daha büyük bir öneme sahip. Daha yakından savunma işbirliği, ekonomik işbirliği ortaya çıkarmak istiyoruz. ABD şirketleri için Türkiye’de fırsatlar olduğunu ama bazı reformların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İki hükümet arasında diyalog devam ediyor.”

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise toplantıda şunları söyledi: “ABD’nin ambargolar ve yaptırımları, Rusya’nın yanı sıra bölge ülkelerinin ekonomik istikrarını da sekteye uğrattı. Bu durumdan etkilenen pek çok ulustan binlerce firma var. Firma beyanlarından öğreniyoruz ki çoktan 148 dev firma Rusya’dan temelli çekildi. 174 firma operasyonlarını askıya aldı. Türkiye lojistik konumu sayesinde Rusya ve Ukrayna’dan toplamda 5 bine yakın firmanın yatırımlarını çekebilecek bir potansiyele sahiptir.”