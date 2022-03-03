Rusya'nın Ukrayna operasyonları Laleli'deki esnafı vurdu: Gücümüz kalmadı, memlekete gideceğiz

03 Mart 2022 Perşembe, 12:00

Türkiye'nin tekstil merkezlerinin başında gelen İstanbul'un Fatih ilçesindeki Laleli’de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle panik hali yaşanıyor.

Daha önce Türkiye’ye verilen siparişlerde iptal ve ertelemeler yaşanırken, Türkiye’de kalan Ukrayna yurttaşları ise ülkelerine dönemiyor.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, yıllardır iş birliği halinde oldukları Ukraynalılara her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

'KEPENK KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Satış yapamaz hale geldiklerini belirten esnaf, ''Bütün mallarımız çakıldı kaldı, kepenk kapatmayı düşünüyoruz. Siparişlerimiz iptal oldu'' ifadelerini kullandı.

Sokakları sadece pandemide bu kadar boş gördüklerini ve birkaç gündür herhangi bir satış yapmadıklarını belirten esnaf, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Satışlar yüzde yetmiş düştü. Bugün siftahımız yok. Dursun bu savaş. Bir an önce ateşkes yapılsın. Pandemi döneminde de yardım göremedik, durumu Allah'a bıraktık. Gücümüz kalmadı. Memlekete gideceğiz. Gümrükler kapalı, mal gitmiyor''