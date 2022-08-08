Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri temmuzda 1.4 trilyon ruble artarak 12.1 trilyon rubleye (yaklaşık 200 milyar dolar) çıktı.
Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda 1 Temmuz itibarıyla 10,.7 trilyon ruble olduğu kaydedildi.
Fon büyüklüğünün 1 Ağustos itibarıyla önceki aya göre 1,4 trilyon ruble arttığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam rezervin 12.1 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedilirken, 65 milyar ruble değerindeki fonla da Sberbank ve Aeroflot hisselerine yatırım yapıldığı ifade edildi.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!