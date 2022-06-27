Rusya'ya yaptırım planı sonrası altın fiyatlarında son durum

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:40

Emtia piyasasında dikkatler G-7 Zirvesi'ne çevrilirken, Rus altın ithalatına yasak planı altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,6 altında 986,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.836,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurmasının, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

RUS ALTIN RAFİNERİLERİ AKREDİTASYON LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

İngiltere hafta sonu yaptığı açıklamada, “Bu önlem uluslararası pazarı Rus altınlarına kapatarak küresel bir etkiye sahip olacak” ifadelerini kullansa da analistler altın piyasasında standartları belirleyen Londra Altın Piyasaları Birliği’nin Rus altın rafinerilerini mart ayında akreditasyon listesinden çıkardığını vurgulayarak kararın potansiyel etkisinin düşük olacağını kaydetti.

“Endüstrinin Rus altınlarını kısıtlamak için birçok adım attığını göz önünde bulundurursak G-7 ülkeleri tarafından Rus altınlarına getirilecek bir yasağın etkilerinin sınırlı olması muhtemel” diyen ING Groep Emtia Stratejileri Başkanı Warren Peterson, “Bu büyük oranda sembolik bir karar gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar dünyanın ikinci en büyük altın üreticisini büyük oranda Avrupa ve ABD pazarlarının dışına iterken G-7’nin alacağı karar dünyanın en büyük iki altın ticaret merkezi olan Londra ve New York’u Rus altınlarına tamamen kapatacak.