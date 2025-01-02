Saat tutkunlarına kötü haber: Rolex fiyatları yükseldi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:41

Lüks saat denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Rolex, 2024 yılına fiyat artışlarıyla giriş yaptı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ve artan üretim maliyetlerinin etkisiyle, İsviçre merkezli marka, en popüler modellerinden bazılarını zamlandırdı. Bazı modellerin fiyatlarında yüzde 8'e varan artışlar yaşandı.

ALTIN MODELLERDE ZAM ORANI DAHA YÜKSEK

Rolex’in popüler modellerinden biri olan siyah kadranlı sarı altın Day-Date, 1 Ocak itibarıyla 41 bin Euro’dan 44 bin 200 Euro’ya (yaklaşık 1,61 milyon TL) yükseldi. Altın GMT-Master II’nin fiyatı ise 41 bin 300 Euro’dan 44 bin 600 Euro’ya (1,62 milyon TL) çıktı.

Çelik modellerdeki fiyat artışları ise daha sınırlı kaldı. Örneğin, Cosmograph Daytona modelinin fiyatı 15 bin 500 Euro’dan 16 bin Euro’ya (583 bin TL), Submariner dalış saatinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,6’lık bir artışla 9 bin 500 Euro’ya (346 bin TL) yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

2024 yılı, altın fiyatlarındaki tarihi yükselişle başladı. Altın fiyatları, son 14 yılın en büyük yıllık artışını kaydederek yüzde 27 oranında yükseldi. Rolex’in bu fiyat artışında, döviz dalgalanmaları ve üretim maliyetleri de önemli bir rol oynadı.

ROLEX’İN ZAM POLİTİKASI

Rolex, genellikle her yılın başında, 1 Ocak tarihinde fiyatlarını güncelliyor. Bu yılki fiyat artışları, geçen yıla kıyasla daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Örneğin, İngiltere’de bazı modellerde zam oranı yaklaşık yüzde 4 oldu. Analistlere göre, Rolex yılda 1 milyondan fazla saat üretiyor ve satışları 10 milyar İsviçre Frangı’nı (11 milyar dolar) aşıyor.

TÜRK SAAT TUTKUNLARINA ETKİSİ

Lüks saatlere olan talebin arttığı Türkiye, Rolex’in zamlarından etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’na göre, Türkiye’nin İsviçre’den saat ithalatı 2024 yılının ilk 11 ayında 296,7 milyon dolar (10,4 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Son iki yılda, Türkiye’nin İsviçre’den yaptığı saat ithalatı yüzde 19,5 artış gösterdi. Türkiye, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkeleri geride bırakarak, İsviçre saatlerinin en önemli pazarlarından biri haline geldi.