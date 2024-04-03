Sabancı Üniversitesi'nde Sakura Festivali ile Japon rüzgârı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:42

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:42

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında "Sakura Festivali”ne ev sahipliği yaptı. 2 bine yakın Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen Sakura Festivali, Japon kültürünü yakından tanıtırken geleneksel Türk-Japon dostluğunu da sağlamlaştırdı.

Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenen festivale Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan da katıldı.

Festivale katılan konuklar arasında Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yonetici Tomio Fukuzimi, Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de yer aldı.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süslendiği festival “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere destek sağlayacak bir kaynak da yaratmış oldu.

Güler Sabancı

Sabancı Üniversitesi kampüsündeki Sakura Festivali’nde Türk ve Japon davetliler, çalışanlar ile öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı Sakura ağaçlarını yetiştirmeye tutkuyla bağlı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Türkiye ve Japonya arası ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Sabancı olarak biz de Japon şirketleriyle son derece güvenilir ortaklıklara sahip olmanın ayrıcalığını yaşadık, onur duyduk. Bugün ortaklıklarımız oldukça başarılı çünkü bu şirketlerle aynı değerleri paylaşıyoruz ve işbirliklerimiz uzun yıllara dayanan güvene dayanıyor. Artık yılları saymıyoruz ve bugün burada, Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100’üncü yıldönümünü kutluyoruz.

Sakuralar, Japon kültürünün önemli bir detayı. Her şey uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve inanılmaz bir ortak olan Komatsu ile başladı, bize Sakura ağaçlarını getirdiler. Öğrencilerimiz de artık her yıl Sakuraları keyifle deneyimliyor ve tadını çıkarıyorlar. Sakura Festivalimiz için bize katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalin Türkiye Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılını kutlamanın güzel bir yolu olduğunu düşünüyorum.”

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Sakura’nın derinlikli Türk-Japon ilişkisinin bir sembolü olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Sakura ve lale çok sembolik ulusal çiçeklerdir. Binlerce Sakura’yı, İstanbul’un güzel ikliminde yetiştirmek çok zor bir iştir. Ama bu özel kampüs alanında yetiştiğini görmek harika bir duygu. Japonya’da da nisanın birinci veya ikinci haftası bu ağaçlar çiçek açar. Burada da Japonya’daki parklarda yaşadığım o hissi yeniden yaşadım. Sakura ağaçları iki ülke arasındaki dostane hikâyenin başlaması için yeni bir sayfa açtı. Japonya ve Türkiye ekonomik ilişkileri açısından Sabancı Holding'in 1980 yılında başlattığı işbirliği ile çeşitli Japon şirketleri ile ortak güven kuruldu.

'TÜRKİYE BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM'

Bu dostluk Japon şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasına ve teşvik edilmesine önemli katkılarda bulundu. Japonya ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için uzun yıllardır gösterdiği başarılardan dolayı Sayın Güler Sabancı’yı kutluyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıldönümünde böyle bir etkinliğe imza attığınız için minnettarım. Müsaade ederseniz Türkiye benim ikinci memleketim diyorum.”