Sabancı Holding'den 2023'te 15,4 milyar TL net kâr

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:48

Sabancı Holding, 2023 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Sabancı Holding 2023 yılı genelinde kombine satışlarını yüzde 6 artışla 811,1 milyar TL seviyesine yükseltirken, Holding’in konsolide net kârı ise 15,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Küresel ölçekte yaşanan finansal belirsizlikler, yüksek enflasyon ortamı ve jeopolitik gerginlikler, geçtiğimiz yıl boyunca dünya ekonomisinde görüş mesafesini sınırlandırmayı sürdürdü. Diğer yandan, 06 Şubat tarihinde, Türkiye ve hatta dünya tarihinde çok benzeri olmayan bir deprem felaketini yaşadık. Bu süreçte bir yandan bölge insanımızın yanında olurken, bir yandan da enerji iş kolumuz başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde kesintisiz hizmet sağlayabilmek için tüm ekiplerimizle birlikte sahada olmayı sürdürdük. Bu gelişmeler ışığında şunu bir kez daha gördük ki zorluklar ve belirsizlikler artık işlerimizin vazgeçilmez birer parçası” dedi.