Sağlıkçılardan 'promosyon' protestosu: 'Bankaların gelir kapısı haline dönüştürüldü'

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanları için, 90 bin TL nakit + 10 bin TL para puan olmak üzere bir promosyon anlaşmasına varmak üzere olduğu öğrenildi. Sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan ve on binlerce sağlık emekçisinin beklentisinin altında kalan banka promosyon anlaşmasını bankanın Ankara merkez şubesi önünde protesto etti.

Bankanın önüne siyah çelenk getiren emekçilerin promosyonu protesto için hazırladıkları sembolik kredi kartlarını bankanın önüne atmalarına ise izin verilmedi. Genç Sağlık Sendikası burada bir açıklama gerçekleştirdi.

"YETKİLİ KONFEDERASYON KAFASINI KUMA GÖMMÜŞ"

Açıklamayı sendika ve sağlık çalışanları adına sendikanın genel sekreteri Furkan Çiftçioğlu yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndaki 850 bin personelin değerinin görülmediğini belirten Çiftçioğlu, "Sağlık Bakanlığı promosyon sözleşmeleri bankalar için bulunmaz bir nimettir! Bu nimetin değerini anlatacak olan yetkili konfederasyon, tıpkı toplu sözleşme döneminde olduğu gibi bu promosyon görüşmelerinde de bir kez daha kafasını kuma gömmüştür!" dedi.

"VERDİĞİNİN 2 KATINI GERİ KAZANIYOR"

Promosyon görüşmelerinde yetkili konfederasyonun dilinin tutulduğunu, bankalara bu anlaşmayı yaparak nasıl bir kar elde edebileceklerini doğru ifade edemediklerini aktaran Çiftçioğlu, "Aylık ortalama 100 milyar TL tutarındaki para, her ay sağlık personellerinin maaş hesabına geçmeden 1 ila 2 gün bankanın kullanımında kalacak. Bu durum, üç yıllık anlaşma süresinde ortalama 72 gün bankada bekletilen devasa bir kaynak anlamına geliyor. Bankalar yalnızca 'maaş parası' üzerinden değil; yüksek faizli krediler, kredi kartı komisyonları, POS ücretleri, otomatik fatura talimatları, bireysel emeklilik fon kesintileri ve vadeli-vadesiz hesap farkları üzerinden kârını katbekat katlayarak kazanmaktadır.Buna göre bankaların 3 yıl içinde kişi başı minimum kazancı 120 bin TL, ortalama bir senaryoda ise 200 bin TL’yi aşıyor. Yani banka, nakit verdiği 90 bin TL promosyonun en az 1,5 ila 2 katını geri kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"150-180 BİN TL ARASINDA OLMASI GEREKİYOR"

Promosyonların bankaların bir gelir kapısı haline dönüştürüldüğünü vurgulayan Çiftçioğlu, "2022 yılında yapılan promosyon anlaşmasında, sağlık çalışanları için 25 bin 200 TL nakit + 3 bin 800 TL para puan, toplam 29 bin TL verilmiştir. O dönemde bir sağlık personeline verilen promosyon maaşının yaklaşık 2,5 katına tekabül ediyordu. Bugün ise bir sağlık çalışanına aynı oranla verilmesi halinde bile en az 150 bin ile 180 bin TL arasında olması gerekiyor. Yetkili konfederasyon bu hesabı yapamıyor mu, yoksa bu hesabı yapmaktan mı kaçınıyor?" diye konuştu.

"GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR, HAKKIMI YANSITMIYOR"

850 bin sağlık çalışanının emeğinin bankaların kâr kapısı değil, kamu hizmetinin bekası olduğunu ifade eden Çiftçioğlu, "Teklif edilen promosyon rakamları ne ekonomik gerçeklerle bağdaşmakta ne de sağlık çalışanlarının hak ettiğini yansıtmaktadır. Bankalar kendi çıkarlarını bu kadar sahiplenirken, yetkili konfederasyonun sağlık çalışanlarını bu kadar yalnız bırakması artık kabul edilemez" dedi.

Çiftçioğlu'nun talepleri ise şu şekilde oldu:

"Promosyon anlaşmaları, Bakanlıkça tek elden yürütülmeli;

Ocak ayındaki maaş zammı ile güncellenmeli;

Her yıla bir maaş olmak üzere, toplamda 3 maaş tutarından az olmamak şartıyla promosyon ödemesi yapılmalıdır."