Sahibinden.com'a erişim sorunu yaşanıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:50

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:34

Sahibinden.com'a girmek isteyen kullanıcılar siteye ulaşamıyor.

İkinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com'a gece yarısından beri erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısıyla karşılaştı.

Ayrıca mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise, "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

Sahibinden.com'dan ise konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

BAZI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu ve domain'i başka birinin satın aldığı bu nedenle erişimin sağlanamadığı iddiaları ortaya atıldı.

Domain sorgulandığında ise "clientHold" şeklinde bir statü gözüküyor. ClientHold statüsü ise bir alan adının kaydının geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor.

Bu statü alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle gerçekleşebiliyor. En yaygın sebepleri arasında ödeme sorunları, yasal sorunlar gibi maddeler de yer alıyor.

Fakat domain'i başkası mı aldı yoksa başka sıkıntılar mı erişim sorununa yol açtı henüz net bir bilgi bulunmuyor.