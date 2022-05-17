Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin turizmde büyümeye devam edeceklerini açıkladı

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Şahinler Holding, turizmde yeni yatırımlarla büyüyecek. Antalya’da 30. yılını kutlayan Megasaray Club Belek’in ikinci otelini Konyaaltı sahilinde Megasaray Westbeach adıyla açacaklarını söyleyen yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin, Kayseri Erciyes’te ise kış turizmine gireceklerini açıkladı.

Şahinler Holding olarak dört kıtada yedi sektörde faaliyet gösterdiklerini ve 1 milyar dolar ciroya ulaştıklarını anlatan Şahin, dolaylı istihdamla birlikte 30 bin kişiye iş olanağı sağladıklarını belirtti. 30. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Şahin, hem sanayide hem de turizmde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Turizmde Megasaray ve Das 3917 otel markalarımızla büyümeye devam edeceğiz. 1 Haziran’da ünlü Konyaaltı’nda sahilinde 800 yataklı Megasaray Westbeach’in açılışını gerçekleştireceğiz. Konsept olarak burada gastronomiyi ön plana çıkaracağız. Tekstil yatırımı için yeni yerler arıyoruz.”

‘ENFLASYONU YENMELİYİZ’

Turizm sektörünün de ihracat gibi Türkiye’ye çok döviz kazandıran sektör olduğunu vurgulayan Kemal Şahin, “Türkiye’nin, yıllık turizm geliri pandemi öncesinde 35 milyar doları aşmıştı. Bu yıl bu rakama yaklaşacağımızı umuyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin yaşamakta olduğu ekonomik sorunlara ilişkin soruları da yanıtlayan Şahin, “Yüksek bir enflasyon var. Ben bunun siyasetini de yapmayayım ama kitlelerin geliri düştü. Türkiye’de buna rağmen alım gücü yüksek insanlar var. Umarım Türk insanı da tatil yapma imkânı bulur.” ifadelerini kullandı.

Şahin, turizm sektörüne yatırım konusunda ise şöyle konuştu: “Türkiye’ye yatırımcı değişik yerlerden yine geliyor ama Avrupalılar biraz çekiniyor. Güvensizlik var, o arayı kapatmamız yazım. Avrupa’ya hukuk garantimiz var gibi mesajlar giderse Türkiye’ye çok yatırım gelir.”