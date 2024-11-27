Sahte dolar krizi sürüyor: 'ATM'ler bile ayırt edemiyor'
Piyasada sahte 50 ve 100 dolarlık banknot paniği yaşanıyor. 600 milyon dolarlık sahte para iddiası sonrası döviz trafiği durma noktasına geldi. Uzmanlar, sadece bankalar ve yetkili döviz bürolarından işlem yapılması gerektiğini belirtti.
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar banknotları nedeniyle panik yaşanıyor. Bu sahte paraların, yazılım güncellemesi yapılmamış para sayma makineleri ve ATM'ler tarafından dahi ayırt edilemediği belirtiliyor. Döviz trafiğinde ciddi aksamalar meydana gelirken, uzmanlar yurttaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, son bir aydır sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Yurtdışında basılan bu sahte paraların Türkiye'ye sokulmasıyla piyasada 600 milyon dolar tutarında sahte banknot bulunduğu öne sürülüyor. Bu nedenle döviz büroları, 50 dolar ve eski baskı beyaz 100 dolarlık banknotların alımını ve satımını geçici olarak durdurdu.
GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR
Sahte dolarların, gerçeğinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. TÜYEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, bu durumun mağduriyetlere yol açmaması için önlemler alındığını belirterek, “Döviz büroları ve yetkili müesseseler, şu an için 50 dolar ve eski baskı 100 dolarlık banknotları işlemden çekmiş durumda. Para sayma makinelerine gerekli yazılım güncellemelerinin yapılması birkaç gün sürebilir” dedi.
“ATM VE PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN GEÇEBİLİYOR”
Ünver, piyasadaki sahte dolarların neredeyse bire bir kaliteye sahip olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:
“Materyaller, klişeler ve kâğıt kalitesi çok benzer. Bu nedenle sıradan yurttaşların fark etmesi mümkün değil. Uzmanlar detaylı incelemeler sonucunda sahteyi ayırt edebiliyor. Bu sahte paralar, bazı ATM’lerden ve para sayma makinelerinden geçebiliyor. Sektör olarak buna karşı önlemler aldık.”
“ORTADOĞU VE ASYA ÜZERİNDEN GETİRİLİYOR”
Ünver, dolaşımdaki sahte dolarların büyük çoğunluğunun Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve İran üzerinden Türkiye'ye sokulduğunu söyledi. Ayrıca, sahte dolarların bazı ithalatçılar tarafından para sayma makinesi üreticilerine gönderildiğini ve yapılan incelemelerde bu banknotların yüksek kalitede sahte olduğu bilgisinin alındığını ifade etti.
YURTTAŞLARA KRİTİK UYARI
Ünver, yurttaşların sadece bankalar ve yetkili döviz büroları üzerinden işlem yapması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Türkiye genelinde 950 yetkili müessese bulunuyor. Ancak kaçak çalışan birçok dövizci, kuyumcu ve elektronik para transferi merkezi var. yurttaşlar kesinlikle yetkili müesseseler ve bankalar dışında döviz alım satımı yapmamalıdır.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Kozan'da hasat başladı: 40 ton rekolte bekliyoruz
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- En sağlıklı sebze seçildi: Türkiye'de yetişiyor