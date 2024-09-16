Sakarya'daki patlama sonrası Oba Makarna Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı

Oba Makarna'nın Borsa İstanbul'daki işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayımlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldı.

Sakarya'daki patlama sonrası Oba Makarna Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:16

Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün patlama meydana gelmişti. Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı patlamada 30 kişi de yaralandı.

Öte yandan Borsaİstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yapıldı.

KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #OBA makarna #fabrika #Borsa İstanbul

İlgili Haberler

Fabrikadaki patlamada yaralı sayısı arttı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Fabrikadaki patlamada yaralı sayısı arttı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi

Fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi
12 yaşındaki çocuk da yaralanmış: Fabrikadaki patlama anı saniye saniye kamerada!

12 yaşındaki çocuk da yaralanmış: Fabrikadaki patlama anı saniye saniye kamerada!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler