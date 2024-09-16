Sakarya'daki patlama sonrası Oba Makarna Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı
Oba Makarna'nın Borsa İstanbul'daki işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayımlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldı.
Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün patlama meydana gelmişti. Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı patlamada 30 kişi de yaralandı.
Öte yandan Borsaİstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yapıldı.
KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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