'Şakkadanak dolar satarım' diyen Necmettin Batırel'den yeni altın öngürüsü: 'Bin lira olacak!'
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, altın fiyatları konusunda öngörüde bulundu. Batırel, 26 Ocak'ı işaret ederken gram altın için korkutan açıklama geldi.
Katıldığı bir televizyon programında "Şakkadanak dolar satarım" çıkışıyla gündem olan Necmettin Batırel, gram altın için yeni bir tahminde bulundu.
Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 26 Ocak'ta faizleri artıracağını belirterek gram altının 1000 TL'yi aşacağını ifade etti.
"ALTININ GRAMI 1050 LİRAYI GÖRÜP AŞABİLİR"
BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel'in gram altın tahmini şu şekilde:
"ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin
Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"
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