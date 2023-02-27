'Şakkadanak' Necmettin Batırel de geri kalmadı istifa etti: 'Utanın be utanın'

Katıldığı bir televizyon programında 'şakkadanak' çıkışıyla tanınan ve AKP’nin ekonomi politikalarına toz kondurmayan ekonomist Necmettin Batırel de MHP Devlet Bahçeli’den sonra Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:17
'Şakkadanak' Necmettin Batırel de geri kalmadı istifa etti: 'Utanın be utanın'
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Beşiktaş-Antalyaposr maçında tribünlerden yükselen “hükümet istifa” tezahüratlarından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı. Bahçeli’nin ardından birkaç istifa haberi daha gelirken katıldığı bir programda "Merkez Bankası'nın yerinde olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım" sözleriyle tanınan AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin yazarı Necmettin Batırel de Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

NECMETTİN BATIREL ŞAKKADANAK İSTİFA ETTİ

AKP destekçisi ekonomi yazarı Necmettin Batırel Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Bugünden itibaren Beşiktaş taraftarlığımı mezara gömdüm. Sporu siyasete alet ettiler. Yazıklar olsun. Utanın be utanın Erdoğan olmasaydı o stada asla kavuşamazdınız.''

 


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