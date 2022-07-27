Samsun'da bir yurttaşın çöpten karnını doyurmaya çalışması yürekleri burktu

İktidar, “Vicdansızlık yapmayın, aç kalan falan yok” diye açıklamalarda bulunsa da yurttaşın yaşam mücadelesi gün geçtikçe ağırlaşıyor. Samsun’da yaşlı bir adamın çöp konteynerinden ekmek ve yiyecek parçalarıyla karnını doyurmaya çalışması yürekleri burktu.

Cemil Ciğerim
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00
Samsun'da bir yurttaşın çöpten karnını doyurmaya çalışması yürekleri burktu
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Türkiye’nin hemen her ilinde yürek burkan görüntülerle karşı karşıya kalınıyor.

Kimileri pazar artıklarını topluyor, kimileri sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor, kimileri de çöp konteynerindeki çöplerden besleniyor.

Bu görüntüler de Samsun’un Atakum ilçesinden. Yaşlı adamın çöp konteyneri içindeki çöpleri karıştırıp, ekmek ve yiyecek parçaları bulup karnını doyurmaya çalışması yürekleri burktu. Zor durumdaki yaşlı adam huzurevine yerleştirilmesi için yetkililere seslenerek yardım elinin uzatılmasını istiyor.


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