Samsung akıllı telefon üretimini azaltıyor

05 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Son zamanlarda akıllı telefon pazarının ekonomik açıdan gerilemesi, pek çok şirketi de vurdu. Bu şirketlerden biri de dünyanın en büyük akıllı telefon satıcıları arasında yer alan Samsung oldu. Listede zirvede olmasına rağmen, Samsung, akıllı telefon üretimi için küçültmeye gidiyor.

Reuters’in bir raporuna göre şirket, Vietnam’daki akıllı telefon üretimini azaltıyor. Thai Nguyen‘deki akıllı telefon fabrikası, her yıl 100 milyon akıllı telefon üretiyor.

VİETNAM DA ETKİLENDİ



Ek olarak azaltma yalnızca Samsung’u değil Vietnam’ı da etkiliyor. Çünkü, ülkedeki üretim yerleri, şirketin akıllı telefonlarının yarısını ürettiği yer. Bu da, bu fabrikalarda çalışan kişilerin saatlerinin kesildiğini ve hatta işten çıkarılabilecekleri anlamına geliyor.



