Samsung için tehlike çanları çalıyor: Şirketin kârlılığı yine düştü

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:58

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:58

Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin kazanç raporunu açıkladı. Raporda şirketin kârında büyük bir düşüş yaşadığı belirtildi. Bir önceki çeyrekte kârında yüzde 96'lık bir düşüş yaşayan Samsung, bu çeyrekte yüzde 95'lik bir düşüş yaşadığını bildirdi. Şirket, bu düşüşün bellek yongalarına olan zayıf talepten kaynaklandığını açıkladı.

Samsung, 47,21 milyar dolar gelir elde etti ve bu rakam analistlerin beklentilerini geride bıraktı. Ancak şirket, muazzam bir düşüş yaşayan faaliyet kârının yanı sıra satışlarda da yüzde 22'lik bir düşüş olduğunu bildirdi. Yine de, yapay zekâ için gerekli olan DRAM çiplerine olan talebin artması sevkiyatların ikinci çeyrekte yükselmesine katkı sağladı. Samsung, küresel talebin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini vurguladı.

Akıllı telefon satışları konusunda ise şirketin durumu pek iç açıcı değil. 2023 yılında küresel sevkiyatların yüzde 3,2 azalması bekleniyor ve Galaxy S23 ailesine yönelik talebin düşük olduğu belirtiliyor.