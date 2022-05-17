Samsung, Türkiye’de yeni DART Platformu’nu tanıttı: ‘Dijital rönesans İstanbul’dan başlıyor’

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Web 3.0 denilen bu dönemi son zamanlarda NFT’lerle birlikte yakından tanımaya başladık.

Samsung da Türkiye’de dijital sanat ve NFT teknolojilerinde öncü olacak yeni dART Platformu’nu önceki gün bir basın toplantısıyla tanıttı. Platformda dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu yer alıyor. Platform özetle, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi hem de Türkiye’de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform olarak herkesin kullanımına açık olacak. Dijital sanat alanında çalışmak isteyen genç sanatçılara çevrimiçi eğitimler de verilecek. Platformun sanatçılar ve gençler için yol gösterici bir rehber olarak konumlanması hedefleniyor.

‘HERKESTE SANAL CÜZDAN...’

Toplantıya Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Philip Choi, şirketin CMO’su Ömer Barış Gökpınar ve dART uzman kurul üyeleri Hakan Yılmaz ve Devrim Danyal katıldı. Danyal, “Web 3.0” ile şu anda herkesin nasıl cebinde bir cüzdan varsa gelecekte de insanların “blockchain (blok zinciri)” cüzdanları olacağını belirtirken “8 milyar insan dijital olarak eşit bir hale gelecek” dedi. Yılmaz ise “NFT öncesi dijital sanat eseri satışları konvansiyonel yöntemlerle, yani geleneksel bir sözleşme ile yapılıyordu ve eserin kopyalanması problemi hemen her satışta dev bir problem yumağına dönüşüyordu. NFT sonrası bu konu blockzincir üzerinde sistematik şekilde çözüldüğü için, nihayet beklediğimiz günler geldi diyebiliriz” diye konuştu. Yılmaz, NFT sistemi işin içine girince dijital sanatçı sayısında patlama yaşandığını ve İstanbul’un bunda tüm dünyada neredeyse başı çektiğini belirterek “Dijital rönesans İstanbul’dan başlıyor” dedi.

Samsung dART Platformu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için: https://www.samsung.com/tr/dart/